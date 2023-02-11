كوريا الجنوبية تخصص 3.78 مليار دولار للمساعدات الخارجية خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب تنسيق السياسات الحكومية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لميزانية خاصة بالمساعدات الإنمائية الرسمية عند 4.77 تريليون وون "3.78 مليار دولار" فى عام 2023 بزيادة قدرها 838 مليار وون عن العام الماضى.
وأوضح رئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك-سو- بحسب البيان - أن معدل الزيادة السنوية كان الأكبر منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن "الحكومة الكورية الجنوبية تريد أن تصبح ضمن أكبر 10 دول من حيث المساعدات الإنمائية الرسمية فى العالم".
وأوضح البيان أن "حوالى 39% من الميزانية سيتم تخصيصها للدول النامية فى آسيا بينما سيتم تخصيص حوالى 20% للدول الإفريقية"، لافتا إلى "أن الحكومة الكورية تخطط لتوسيع ميزانيتها السنوية الخاصة بالمساعدات الإنمائية الرسمية للدول الإفريقية إلى 1 تريليون وون بحلول عام 2030".
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