مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل إسقاط واشنطن لجسم غريب فوق ألاسكا

وقال رامى جبر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حتى الآن لم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية لخيط رابط بين الجسم الغريب والمنطاد الصينى.
وأضاف، أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت قيام مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" بإسقاط جسمًا معاديًا بحجم سيارة صغيرة دخل المجال الجوى الأمريكى كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم عندما أسقطته المقاتلة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجهات الرسمية الأمريكية فتحت تحقيقًا بشأن هذا الجسم الغريب، للوقوف على ملابسات ما إذا كان معاديًا للأجواء الأمريكية من عدمه، حيث كونت فريقًا بحثيًا لانتشال مكوناته.
كما أكد أن القوات الأمريكية تعاملت بحزمٍ بمجرد رصد الجسم الغريب فى أقل من 24 ساعة، وأسقطته على الجليد بأماكن غير مأهولة بالسكان.
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