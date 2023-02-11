الرئيس العراقى يتعهد بحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل

جدة - نرمين السيد - وقال رشيد - فى تصريحات خاصة لقناة "العراقية الإخبارية"، اليوم السبت - إن "الدول المجاورة والإقليمية تنظر إلى برنامج الحكومة العراقى الإصلاحى بقبول وترحيب عال". وأضاف أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان جيدة فى الوقت الحالى، مبينا أن الأطراف السياسية وحكومة الإقليم جادون فى حل جميع المشكلات.

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