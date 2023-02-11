رئيس وزراء سلوفاكيا يبدى استعداده لمحادثات حول توريد «ميج-29» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر - فى مؤتمر صحفى عقده فى براتيسلافا ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن مقاتلات "ميج-29" فى البلاد قد تم إيقاف تشغيلها، ولا تعتزم القوات الجوية مواصلة استخدامها.

وأضاف "أن طائرات الميج التى تم إيقاف تشغيلها هى التى يمكن أن تنقذ أرواح الأبرياء فى أوكرانيا"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يعوض سلوفاكيا عن هذه الطائرات.

وتابع أن "كل مساعدة نقدمها بهذه الطريقة يدفع ثمنها صندوق السلام الأوروبى"، مشيرًا إلى أن حكومته تتفاوض بالفعل مع الفريق القانونى فيما يتعلق بإمكانية نقل هذه الطائرات المقاتلة، حيث أن حكومته الحالية تم تعيينها بشكل مؤقت، وبالتالى فإن صلاحياتها محدودة.

واعتبر رئيس الوزراء السلوفاكى أنه لا توجد أى مشاكل إذا كان من الضرورى اعتماد تعديلات على الدستور السلوفاكى أو تمرير قانون دستورى لمساعدة أوكرانيا، نظرا لأن البرلمان هو المختص والقادر على اعتماد مثل هذه التشريعات.

فى الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع السلوفاكى، ياروسلاف ناد، أنه من المصلحة الوطنية لبلاده أن تكون أوكرانيا دولة ديمقراطية وحرة. ولفت انتباه الرأى العام إلى الخطر المتمثل فى أن روسيا ستقرر مواصلة التقدم غربا. ووفقا له، فإن حزمة المساعدات التالية لأوكرانيا لا تزال قيد التفاوض وأنه لم تتم الموافقة على أى قرار نهائى حتى الآن فى هذا الموضوع بحسب "يوكرين فورم".