العالم اليوم - قلق في الأرجنتين.. السبب "نساء روسيات"

انتم الان تتابعون خبر قلق في الأرجنتين.. السبب "نساء روسيات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 10:24 صباحاً - أعرب مسؤولون أرجنتينيون عن مخاوفهم من العدد الكبير من الروسيات الحوامل اللواتي دخلن البلاد مؤخرا للولادة كطريقة للحصول على جواز السفر الأرجنتيني، زاعمين أن 3 جواسيس روس اعتقلوا مؤخرا في سلوفينيا كانوا من مواطني الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومنعت سلطات الهجرة 6 روسيات حوامل من دخول الأرجنتين هذا الأسبوع، 3 نساء يوم الأربعاء وثلاث يوم الخميس، قائلة إنهن زعمن كذبا أنهن سائحات، حسبما قالت فلورينسيا كارينانو، مديرة دائرة الهجرة الوطنية، لقناة إخبارية محلية.

وبدأت بعض النساء على الأقل إجراءات قانونية للدخول إلى البلاد، وأعطى أحد القضاة الضوء الأخضر لعقد جلسة استماع يوم الجمعة للسماح للنساء الست بدخول الأرجنتين مؤقتا.

وقال كريستيان روبيلار، الذي يمثل 3 من النساء الست المحتجزات في مطار إيزيزا الدولي خارج بوينس آيرس، قبل قرار القاضي إن "هؤلاء النساء اللواتي لم يرتكبن جريمة، ولم يخالفن أي من قوانين الهجرة، يحرمن بشكل غير قانوني من حريتهن".

وسلطت النساء الحوامل الضوء على ظاهرة أصبحت واضحة في الأرجنتين في الأسابيع الأخيرة.

وقالت كارينانو: "العدد كبير جدا فعلا كل يوم، ففي الليلة الماضية فقط في آخر رحلة طيران للخطوط الجوية الإثيوبية، دخلت 33 مواطنة روسية حوامل في أسابيعهن الـ32 و33 و34 تقريبا".

وأضافت أنه في العام الماضي، دخل 21757 مواطنا روسيا إلى الأرجنتين، منهم حوالي 10500 امرأة حامل و "تزايدت الأعداد في الأشهر القليلة الماضية".

وقالت إنه "في الأشهر الثلاثة الماضية، دخلت 5819 امرأة على وشك الولادة الأرجنتين".

ويمنح أي شخص يولد على الأراضي الأرجنتينية الجنسية فورا، وإنجاب طفل مولود في الأرجنتين يسرع من عملية الحصول على الجنسية للوالدين.