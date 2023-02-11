سفير روسيا لدى واشنطن: خطط الغرب لهزيمتنا باءت بالفشل

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، أن خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل، مشددًا على أن موسكو لن تتخلى عن أهدافها لتشكيل نظام عالمى ديمقراطى قائم على المساواة واحترام مبادئ القانون الدولى.





وقال أنطونوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - إن بلاده خلال العام الماضى، أعادت بناء اقتصادها وعززت قوتها العسكرية، وكثفت التعاون مع معظم الدول. وأضاف السفير الروسى: "نعم نحن نعيش فى ظل عقوبات اقتصادية، حتى أنهم يريدون شطب روسيا من الخريطة السياسية للعالم يوما بعد يوم"، وتابع قائلاً: "يشعر الدبلوماسيون الروس برغبة غير الأصدقاء فى تقويض علاقاتنا القائمة منذ قرون مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

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