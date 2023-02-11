الاتحاد الأوروبى ينشر 250 مستجيبًا للطوارئ فى تشيلى بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - نشر الاتحاد الأوروبى، بناءً على طلب المساعدة من تشيلى وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، أكثر من 250 من رجال الإطفاء وخبراء التنسيق والموظفين الطبيين فى المناطق الأكثر تضررًا من حرائق الغابات التى اجتاحت وسط وجنوب تشيلى؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسى، وذلك عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى.





وذكرت المفوضية الأوروبية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى - أن استجابة الحماية المدنية الأوروبية تشمل فريقا مكونا من 141 من رجال الإطفاء وخبراء التنسيق والموظفين الطبيين من البرتغال، وآخر مكون من 80 رجل إطفاء من فرنسا، فضلا عن فريقين فى مكافحة حرائق الغابات الأرضية مكونان من 28 شخصًا وفريق تقييم واستشارة مكافحة حرائق الغابات من 10 خبراء من إسبانيا، كما تم إرسال مسئول اتصال من مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبى إلى تشيلى ومن المقرر إرسال فريق الحماية المدنية التابع للاتحاد الأوروبى فى الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن المركز الأوروبى للاستجابة للطوارئ قام بتنشيط خدمتى "أرسطو" للإبلاغ عن الطوارئ و"كوبرنيكوس" لرسم خرائط الأقمار الصناعية للطوارئ، ما أتاح 15 خريطة حتى الآن حول نطاق الضرر.

وفى وقت سابق من هذا العام، وجه الاتحاد الأوروبى بالفعل 100 ألف يورو كمساعدات طارئة لدعم الصليب الأحمر التشيلى الذى يعمل مع الأشخاص المتضررين من حرائق اندلعت فى أواخر ديسمبر الماضى فى الجزء العلوى من منطقة "فالبارايسو"، التى تقع على بعد 120 كيلومترًا من العاصمة سانتياجو.

وأشار البيان إلى أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبى يظل على اتصال دائم بالسلطات التشيلية لتوجيه المزيد من المساعدة والاتحاد الأوروبى على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة عند الطلب.