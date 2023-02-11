العالم اليوم - الزلزال الكبير.. فيديو لإنقاذ شاب ظل عالقا 113 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أعلنت فرق الإنقاذ بولاية غازي عنتاب التركية، الجمعة، إنقاذ شاب، ظلّ عالقا تحت أنقاض بيته المدمر جراء الزلزال، 113 ساعة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن فرق الإنقاذ كثفت عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام. وتمكنت الفرق من إنقاذ الشاب علي هان يلماز (18 عاما) بعد مرور 113 ساعة على وقوع الزلزال المدمر. وتم نقل يلماز إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح تحت ركام منزله. ضحايا الزلزال المدمر أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي. آخر تطورات الزلزال في سوريا يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.

مفوضية اللاجئين: عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص في سوريا.

مجلس الوزراء السوري يعلن المناطق المتضررة من الزلزال "مناطق منكوبة".

أظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار.

تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.

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