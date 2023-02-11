العالم اليوم - أعداد ضحايا الزلزال بتركيا تتخطى الـ20 ألفا.. ورصد 1891 هزة

انتم الان تتابعون خبر أعداد ضحايا الزلزال بتركيا تتخطى الـ20 ألفا.. ورصد 1891 هزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيان السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

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