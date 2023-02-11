أمريكا تحقق مع شركة إيلون ماسك لزراعة الرقاقات في أدمغة البشر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنها تحقق بشأن الحركة غير القانونية المحتملة لمسببات الأمراض الخطرة، وفقا لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية، إنها شرعت فى التحقيق بعد تلقيها رسالة من لجنة الأطباء للطب المسؤول، وهى جماعة مناصرة لرعاية الحيوان، تنبه فيها بالسجلات التى حصلت عليها بشأن هذه المسألة.

وأشارت اللجنة فى رسالتها الموجهة إلى وزير النقل الأمريكي، بيت بوتغيغ، إلى أنها حصلت على رسائل بريد إلكترونى ووثائق أخرى، تكشف عن "عبوات وحركة غير آمنة للغرسات التى تمت إزالتها من أدمغة القرود، معربة عن مخاوفها من أن هذه الغرسات قد تحمل أمراضا معدية، فى انتهاك للقانون الفيدرالي".

وأفادت الرسالة بأن السجلات التى حصلت عليها اللجنة الطبية، "تظهر حالات من مسببات الأمراض، مثل المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية، وفيروس الهربس بي، والتى ربما تم نقلها دون تدابير احتواء مناسبة"، بحسب اقتراح اللجنة.

ولفت أعضاء اللجنة إلى أن مسببات الأمراض تم نقلها على غرسات تمت إزالتها من أدمغة القردة، بعد عمليات تعقيم وتعبئة غير مناسبين، مؤكدة أن "هذه العوامل الممرضة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للإنسان المصاب، مثل التهابات مجرى الدم والالتهاب الرئوى وتلف الدماغ الشديد، من بين مشاكل أخرى".

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل الأمريكية أنها أخذت مزاعم لجنة الأطباء للطب المسؤول، "بجدية بالغة".

وقال: "نجرى تحقيقا للتأكد من امتثال شركة "نيورالينك" بشكل تام للوائح الفيدرالية، والحفاظ على عمالها والجمهور فى مأمن من مسببات الأمراض الخطيرة".