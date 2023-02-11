العالم اليوم - فيديو من بؤرة الزلزال.. حقل زيتون خير شاهد على الكارثة

انتم الان تتابعون خبر فيديو من بؤرة الزلزال.. حقل زيتون خير شاهد على الكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 07:20 صباحاً - أظهرت صور التقطتها طائرة من دون طيار تداعيات الزلزال الكبير على الأراضي الزراعية، وتحديدا أحد حقول الزيتون بقرية تيبهان في مقاطعة هاتاي جنوبي تركيا.

وأوضحت الصور حقل بستان زيتون في مقاطعة هاتاي وقد انشطر إلى قسمين بفعل الزلزال الكبير.

ويقول أحد سكان قرية تيبهان محمود طيمزقان: "استيقظنا في حدود الساعة الرابعة فجرا، على ضوضاء وحالة ذعر، ولم نعرف إن كان باستطاعتنا مغادرة المنزل والبقاء على قيد الحياة. لقد فقدنا الأمل ساعتها. وفي الصباح، عندما رأينا ما حدث، أدركنا أن هذه المنطقة هي بؤرة الزلزال".

وتابع: "حتى الحجر والشجر لم يسلما من الزلزال، فقد بدت بصمات الكارثة واضحة في كل التفاصيل".

فتركيا لا تزال تأن تحت وطأة الكارثة الإنسانية التي يتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية وبيئية.

فالسلطات التركية تسابق الزمن لتضميد الجراح، وإعادة الإعمار في غضون أقل من سنة، عل ذلك يساعد في تجاوز الكارثة ومحو آثار الزلزال في المناطق المنكوبة.

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