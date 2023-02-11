البيت الأبيض يعلن إسقاط جسم طائر حلق فوق ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى: "سقط الجسم المجهول بالقرب من الجزء الشمالى الشرقى من ألاسكا بالقرب من كندا".
وأضاف: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.
وأوضح المتحدث أن الجسم المجهول بحجم سيارة صغيرة، مضيفا: "نتوقع استعادة الجسم بعد هبوطه فى المياه الإقليمية الأمريكية".
والأسبوع الماضي، نفذ الجيش الأمريكى عملية لإسقاط منطاد صيني، ظل يحلق لأيام فوق سماء الولايات المتحدة.
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