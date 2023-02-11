السلطات الأوكرانية تحذر من شن هجوم بطائرات مسيرة فى العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وحثّت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية -حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- السكان على البقاء فى أماكن آمنة حتى انتهاء إنذار الغارات الجوية. وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليل الجمعة فى عدة مناطق داخل أوكرانيا فى ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البلاد.

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