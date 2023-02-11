العالم اليوم - "النصف".. تقدير أميركي صادم بشأن خسائر روسيا من الدبابات

انتم الان تتابعون خبر "النصف".. تقدير أميركي صادم بشأن خسائر روسيا من الدبابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 01:20 صباحاً - رجحت مسؤولة بارزة في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن تكون روسيا قد فقدت نصف دباباتها، التي "إما دُمرت أو سقطت في أيادي الأوكرانيين".

وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر خلال حدث افتراضي لمركز "نيو أميريكان سيكيوريتي"، إن روسيا "خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال، ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها".

ويتزامن تقدير والندر التي لم تقدم رقما دقيقا لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين.

وكانت بريطانيا أعلنت أن دبابات من طراز "تشالنجر 2" سترسل إلى أوكرانيا في مارس، بينما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف بحلول أبريل.

كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها "إم 1 أبرامز"، لكن من المتوقع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتا أطول.