العالم اليوم - براهيمي يتألق ويقود نيس لمواصلة صحوته

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 01:20 صباحاً - تابع نيس صحوته بفوزه على ضيفه أجاكسيو 3-صفر، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة 23 من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب "أليانز ريفييرا"، فرض المهاجم البديل الجزائري بلال براهيمي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (69 و90)، بينما افتتح القائد البرازيلي دانتي التسجيل (3).

وكان براهيمي افتتح باكورة أهدافه هذا الموسم المرحلة الماضية، في الفوز على مرسيليا 3-1.

وهو الانتصار الرابع تواليا لنيس في الدوري، بعد فوزه على كل من ليل ولنس ومرسيليا، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم للمركز السابع مؤقتا.

وتناسى نيس بدايته السيئة هذا الموسم وإقالة مدربه السويسري لوسيان فافر، بعد تعيين خلفه ديدييه ديغار ليحقق سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة، ففاز في 5 وتعادل في واحدة.

كما استعاد الفريق حظوظه بمقعد أوروبي بعدما تسلم ديغار، المساعد السابق للمقال فافر، مهامه الفنية في منتصف يناير، في حين يستعد لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ في مارس المقبل.

وفي المقابل، يعاني أجاكسيو الثامن عشر مع 18 نقطة، حيث اكتفى بانتصار يتيم مقابل 6 هزائم في مبارياته السبع الأخيرة.