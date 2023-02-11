باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين وأمريكا تحاولان السيطرة على جزر الهادئ

جدة - نرمين السيد - قالت الباحثة الدكتور جيسيكا كولينز، إن العام الماضى شهد توترات بين القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحاولان السيطرة على المصالح فى منطقة جزر الهادئ، بسبب أهميتها الاستراتيجية، على غرار جزر سليمان.





وأضافت كولينز، خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك منطقة محيطية كبيرة تحيط بهذه الجزر، والتى يمر من خلالها الكثير من السفن التجارية، وتعتبر محورا ملاحيا مهما، وهناك تأثير على حركة الملاحة الدولية التى تمر من هذه المناطق.

وتابعت الباحثة، بأن هذه الجزر لديها أهمية استراتيجية بسبب علاقاتها مع دول الجوار، مثل أستراليا وعدد من الدول التى يمكنها التأثير على الحالة العامة فى المنطقة.

ولفتت إلى أنه منذ ظهور الصين فى هذه المنطقة كانت هناك الكثير من المخاوف لدى بعض القوى العظمى، وكان على جزر الهادئ الاختيار بين الصين أو أمريكا.

وواصلت: "كان ما يهم هذه الجزر هو الحصول على الدعم والتنمية والمساعدة فى المسائل الأمنية والاقتصادية لضمان أملها".