العالم اليوم - "كوب شاي" يثير جدلا في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

انتم الان تتابعون خبر "كوب شاي" يثير جدلا في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 فبراير 2023 12:22 صباحاً - لفت سيد عبد الله (نيمار) مدافع الزمالك المصري الأنظار بين شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، عندما ظهر وهو يشرب كوبا من الشاي على أرض الملعب.

وأثارت صورة نيمار التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، جدلا بين جماهير الزمالك، بين من رأى أن المكان والزمان غير مناسبين لمثل هذا التصرف، ومن اعتبر الأمر طبيعيا في ظل برودة الجو في مصر.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد صفر-1 في القاهرة، الجمعة، بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتصدر شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المواسم الثلاث الأخيرة والساعي الى لقب قاري أول في تاريخه، المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي وضيفه المريخ السوداني السبت، فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب.

ويمر الزمالك، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري، إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة في المرحلة 17، الإثنين، ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الرابع.

ويتطلع الفريق الأبيض إلى لقبه السادس قاريا والأول منذ 2002، لا سيما أن دوري الأبطال ستتحول إلى أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي متصدر الدوري، وبالتالي تقلص حظوظه في الاحتفاظ باللقب.