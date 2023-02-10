العالم اليوم - الولايات المتحدة تعلن إسقاط "جسم طائر" حلّق فوق ألاسكا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 11:18 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إسقاط "جسم طائر" حلق على ارتفاع كبير فوق ولاية ألاسكا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن طائرة مقاتلة من طراز "إف 22" أسقطت "جسما بحجم سيارة"، على ارتفاع 40 ألف قدم فوق ألاسكا، مضيفة أن مصدر الجسم غير معروف.

كما أعلن البيت الأبيض أن القوات الأميركية أسقطت "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "سقط الجسم المجهول قرب الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا".

وذكر المتحدث أن هذا "الجسم" كان على ارتفاع 40 ألف قدم، وشكل تهديدا للملاحة الجوية.

وأشار كيري إلى أن الإدارة الأميركية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم ليلة الخميس.

وأضاف: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، في إشارة إلى إسقاط منطاد صيني قبل أيام.

وأبرز المتحدث أن الجسم المجهول "بحجم سيارة صغيرة"، مضيفا: "نتوقع استعادته بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأميركية.

وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية أجزاء من المجال الجوي فوق شمال ألاسكا، لدعم عمليات وزارة الدفاع.

والأسبوع الماضي، نفذ الجيش الأميركي عملية لإسقاط منطاد صيني ظل يحلق عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية.