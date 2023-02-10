«القاهرة الإخبارية»: مقاتلة أمريكية أسقطت جسمًا طائرًا فى أجواء ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان له، إن الجسم كان على ارتفاع 40 ألف قدم، ومثلّ تهديدًا للطائرات المدنية، كما أن حجمه كان أصغر من المنطاد الصينى.
وأضاف البيان، أن الطيران الفيدرالى أغلق الأجواء الجوية فوق ولاية ألاسكا.
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