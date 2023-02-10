خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين تدعم جزر الهادئ.. وتساعد فى تعزيز قدرتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هنرى هوياو وانج، مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة، إن الصين وجزر المحيط الهادئ تتمتع بعلاقات ودية طويلة الأمد، والصين لديها خلال الأعوام الماضية تاريخ من المساعدات المقدمة للجزر فى منطقة الهادئ منذ ثمانينيات القرن الماضى، مشددا على أن الصين لن تحتل أى مكان فى العالم.





وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرقا فنية وخبراء صينيين يساعدون على تدريب وتعزيز قدرات جزر الهادئ، وكانت توفر وتقدم الكثير من المساعدات الطبية مثل أمصال كورونا.

وتابع أن هناك تاريخ كبير من العلاقات الطيبة مع الصين، حيث تعتقد الصين أن عليها مساعدة هذه الجزر على وجه الخصوص، وهم فى حاجة إلى دعم من المزيد.

وأكد أن الصين لديها علاقات كبيرة مع هذه الجزر، وسوف تستمر مستقبلا، مشيرا إلى أن بلاده لديها نوايا لدعم الدول النامية، ولا سيما جزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة الحزام والطريق التى استمرت على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وشدد على أن هناك الكثير من التعاون فى مجال البنية التحتية مع جزر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الصين لديها شركة كبرى فى مجال البنية التحتية والطرق، وأنشأت أكبر 5G فى العالم، ولديها الكثير من المعرفة والخبرة الفنية التى يمكنها تطبيقها فى هذه الجزر.