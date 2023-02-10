وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرقا فنية وخبراء صينيين يساعدون على تدريب وتعزيز قدرات جزر الهادئ، وكانت توفر وتقدم الكثير من المساعدات الطبية مثل أمصال كورونا.
وتابع أن هناك تاريخ كبير من العلاقات الطيبة مع الصين، حيث تعتقد الصين أن عليها مساعدة هذه الجزر على وجه الخصوص، وهم فى حاجة إلى دعم من المزيد.
وأكد أن الصين لديها علاقات كبيرة مع هذه الجزر، وسوف تستمر مستقبلا، مشيرا إلى أن بلاده لديها نوايا لدعم الدول النامية، ولا سيما جزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة الحزام والطريق التى استمرت على مدار الأعوام العشرة الماضية.
وشدد على أن هناك الكثير من التعاون فى مجال البنية التحتية مع جزر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الصين لديها شركة كبرى فى مجال البنية التحتية والطرق، وأنشأت أكبر 5G فى العالم، ولديها الكثير من المعرفة والخبرة الفنية التى يمكنها تطبيقها فى هذه الجزر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين تدعم جزر الهادئ.. وتساعد فى تعزيز قدرتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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