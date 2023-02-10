العالم اليوم - البيت الأبيض يعلن إسقاط "جسم طائر" حلّق فوق ألاسكا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 10:20 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن القوات الأميركية أسقطت "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ولاية ألاسكا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "سقط الجسم المجهول بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا".

وذكر المتحدث أن هذا "الجسم" كان على ارتفاع 40 ألف قدم، وشكل تهديدا للملاحة الجوية.

وأضاف: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.

وأبرز المتحدث أن الجسم المجهول "بحجم سيارة صغيرة"، مضيفا "نتوقع استعادة الجسم بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأميركية.

ولا يعرف بعد مصدر هذا الجسم، فيما قالت وكالة رويترز للأنباء إن عملية الإسقط نفذتها مقاتلة أميركية.

وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية أجزاء من المجال الجوي فوق شمال ألاسكا لدعم عمليات وزارة الدفاع.

والأسبوع الماضي، نفذ الجيش الأميركي عملية لإسقاط منطاد صيني، ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية.