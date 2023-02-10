العالم اليوم - دوري الأبطال.. شباب بلوزداد يسقط الزمالك بهدف نظيف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 10:20 مساءً - سقط الزمالك المصري أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري صفر-1 على ملعب القاهرة الدولي الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة "الحديدية" الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث والـ59 منذ إطلاقها.

وسجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا (57 من ركلة جزاء).

وتصدر شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المواسم الثلاث الأخيرة والساعي إلى لقب قاري أول في تاريخه، المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي والمريخ السوداني السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، فيما تقبع الزمالك في قاع الترتيب.

ويمر الزمالك، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري، إذ حقق فوزاً يتيماً في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة، مما أدى إلى تراجعه في الترتيب الى المركز الرابع.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" إلى لقبه السادس قارياً والأول منذ 2002، ولا سيما أن مسابقة دوري الأبطال ستتحول إلى أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي متصدر الدوري وبالتالي تقلص حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

وسيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الأوّل بفضل تحركات الثلاثي التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو" وسيد عبدالله "نيمار"، مقابل سيطرة شباب بلوزداد على وسط الملعب مع تحفظ دفاعي لأصحاب الأرض لامتصاص حماس الضيوف.

وسدد زيزو من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء علت عارضة مرمى اليكسيس جيندوز (13).

ضغط الزمالك عبر الجناحين بفضل عمر جابر وأحمد أبو الفتوح، وتعددت الركنيات على مرمى جيندوز، وتحمل رباعي الدفاع مختار بلكثير ومعاد حديد والقائد شعيب قداد ويوسف أمين اللواقي عبء الضغط الهجومي للأبيض.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف إثر لمسة يد من نبيل عماد "دونغا"، انبرى لها وامبا وسددها على يسار محمد عواد محرزاً هدف التقدم (57).

وضغط لاعبو الزمالك سعياً لتعديل النتيجة، واخترق زيزو دفاع الضيوف وسدد كرة أبعدها جيندوز إلى ركنية (61)، ورد أكرم يوراس بمراوغة عمر السيسي على حدود منطقة الجزاء وتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عواد (72)، لينقذ الأخير الضيوف من هدف ثان بتصديه لتسديدة الخالي من الرقابة البديل محمد إسلام بلخير من داخل منطقة الجزاء (80).