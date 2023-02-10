سفير موسكو فى واشنطن: روسيا لا تعادى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسى الروسى خلال مراسم وضعه إكليلا من الزهور على ضريح سفير الإمبراطورية الروسية لدى الولايات المتحدة ألكسندر بوديسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم، لم نكن أبدا أعداء للولايات المتحدة.
وذكر أنه كل ما نريده هو إرساء علاقات طبيعية، ونظاما عالميا قائما على مبادئ الأمن المشترك والمساواة بحيث لا تكون هناك دول من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، وأضاف أنطونوف أن الدبلوماسيين الروس فى واشنطن يعملون فى ظروف صعبة.
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