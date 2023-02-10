مستشار ميركل السابق لـ«القاهرة الإخبارية»: لا نريد حربا عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد - قال إيريش فاد المستشار العسكرى السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ومدير السياسة الأمنية فى مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالى السابق، إن الاتحاد الأوروبى يقدم الكثير من الدعم لأوكرانيا، منذ عدة أسابيع كان هناك مؤتمر كبير فى ألمانيا، لحشد الجهود كلها بما فى ذلك الدعم العسكرى والمالى والمساعدات الإنسانية.





وأضاف فاد، خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المطالب الأوكرانية تزداد إلى حد بعيد، يريدون المزيد من الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ الباليستية، وحاليا هناك نقاش يدور حول ذلك، وبخاصة ما الذى يمكن تقديمه لكييف من أجل مساعدتها دون خوض حرب فعلية بين الغرب وروسيا. وتابع إيريش فاد المستشار العسكرى السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ومدير السياسة الأمنية فى مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالى السابق بأنه: "لا نريد أن تحدث هذه المواجهة، ونحاول مساعدة أوكرانيا بأفضل طريقة ممكنة دون ان نخوض أى حرب، فلا نريد أن نصل إلى حرب عالمية ثالثة، ولكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الاستقرار للأوكرانيين، وفى المستقبل يجب ان يكون لدينا موقف أفضل لمحادثات والسلام وغيرها".

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