مقدمة نارية لمذيعة «القاهرة الإخبارية»: قوة بريطانيا العسكرية تثير الشفقة

جدة - نرمين السيد - وقالت جمانة هاشم فى المقدمة ببرنامجها "10 دوانينج ستريت" الذى يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنَّ الحليف الأمريكى غاضب وتسريبات عن ضعف بريطانيا العسكرى تثير الذعر من قوة بريطانيا تتدهور، وأسطولها البحرى لا يزيد عن 20 سفينة وغواصاتها العشر لا تساوى ربع الغواصات الأمريكية، فكيف انتهى الحال ببريطانيا إلى هذا المستوى.



وأضافت: " السقوط من مرتفع لا يتطلب العناء، امنح السلطة لحزب مثل حزب المحافظين لعشر سنوات وترى الانهيارات تأتى خلف بعضها لتحول بريطانيا إلى قوة عسكرية مثيرة للشفقة".