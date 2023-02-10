المستشار الألمانى يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان فى بيان، اليوم الجمعة، إن المستشار شولتز سيلقى كلمة يوم الجمعة المقبل للترحيب بالحضور، علاوة على ذلك سيجرى عددا من المحادثات الثنائية كجزء من المؤتمر.

يشار إلى أن أربعين رئيس دولة وحكومة و90 وزيرا والعديد من رؤساء المنظمات الدولية قد أكدوا مشاركتهم فى مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، قبل أسبوعين من انطلاقه، وفقا لإدارة المؤتمر.

وفى سياق آخر، قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، إن المستشار الألمانى سيسافر إلى بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل؛ للمشاركة فى اجتماع الطاقة البلجيكى الألمانى فى زيبروج مع رئيس وزراء مملكة بلجيكا ألكسندر دى كرو.

وأضافت أن المحادثات ستركز على التعاون فى قطاع الطاقة، لا سيما فى أمن إمدادات الغاز والهيدروجين والبنية التحتية للكهرباء عبر الحدود وتوسيع الطاقات المتجددة.