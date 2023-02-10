العالم اليوم - برونزية مونديال الأندية.. سرية برازيلية تتحدى الحلم المصري

انتم الان تتابعون خبر برونزية مونديال الأندية.. سرية برازيلية تتحدى الحلم المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 08:18 مساءً - يسدل الستار على مشاركة الأهلي المصري وفلامنغو البرازيلي بمونديال الأندية بالمغرب، بمواجهة غد السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

الأهلي خسر نصف نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام ريال مدريد الإسباني، بينما سقط فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الهلال السعودي.

سرية برازيلية

فرض فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي فلامنغو، السرية التامة على تشكيل فريقه الذي يلعب آخر مبارياته المونديالية ضد الأهلي، والذي من المتوقع أن يشهد تغييرات كثيرة بسبب الإصابات والإيقافات والاستبعاد الفني لبعض اللاعبين.

بيريرا قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنقوم بتغييرات كثيرة، أعرف التشكيل في رأسي الآن، ولم أبلغ اللاعبين بعد بما سأفعله".

مدرب الفريق البرازيلي قال إن فريقه يتعين عليه أن يكون أكثر قوة في الالتحامات والبحث عن الكرة عندما يفقدها، وأن يلعب بروح قتالية أفضل من تلك التي ظهر بها أمام الهلال في نصف النهائي.

بيدرو مهاجم فلامنغو قال إن فريقه يشعر بألم شديد بعد الخسارة أمام الهلال، وينوي أن تكون الميدالية البرونزية بمثابة مسكن لهذه الآلام.

أزمة هجومية

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عاد للحديث عن أزمة عانى منها الفريق قبل رحيله عن القاهرة، وهي العقم الهجومي للفريق.

كولر قبل مواجهة فلامنغو ذكر أن فريقه يفتقد اللمسة الأخيرة وتحويل الفرص والسيطرة إلى أهداف، مرجعا ذلك ضمن أسباب الهزيمة من ريال مدريد التي شهدت 15 محاولة على مرمى العملاق الإسباني من بينها 5 تسديدات بين القائمين والعارضة.

مدرب الأهلي اعترف بامتلاك منافسه مهارات فردية رائعة، مشيرا إلى أن هذه سمة أغلب الفريق البرازيلية، لذلك سيسعى إلى الحد من خطورتهم.

ولم يكن لدى كولر وقتا كافيا لدراسة منافسة البرازيلي، حيث خاض مواجهة نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، ثم كان أمامه يومي الخميس والجمعة فقط للتعرف على منافسه التالي.

وقال كولر: "لم أشاهد سوى مباراتين فقط لفريق فلامنغو قبل البطولة بالإضافة إلى مواجهته مع الهلال، لكن من المؤكد أنه فريق كبير ولديه القوة الكافية للتعامل مع مثل هذه البطولات".

إنجاز تاريخي