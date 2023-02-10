جدة - نرمين السيد - وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الشاب الفلسطينى استشهد برصاص المستوطنين بحجة تنفيذه عملية دهس شمال القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن المصادر العبرية أعلنت أن الشاب كان قد تواجد فى سيارة بمفرده، وانتظر طويلًا حتى تكون حافلة المستوطنين مليئة بالمواطنين ثم تقدم مسرعًا لتنفيذ عملية الدهس، مما أسفر عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة 5 آخرين، بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية الأخير.
وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية قالت إن هناك إصابتين فى حالة شديدة الخطورة، ويتم التعامل معهما من أجل إنعاشهما، أما باقى الإصابات خطيرة ومتوسطة الخطورة.
وأكدت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى حولت مكان الواقعة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بمجرد الإعلان عن عملية الدهس، مشيرة إلى أن عشرات المستوطنين أطلقوا الرصاص على الشاب الفلسطينى حتى استشهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى ومقتل مستوطنين اثنين فى عملية دهس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.