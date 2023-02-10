رئيسة مولدوفا تقبل استقالة الحكومة.. وتعلن بدء مشاورات لتعيين رئيس للوزراء

جدة - نرمين السيد - قبلت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم الجمعة، استقالة الحكومة، معلنة بدء مشاورات تعيين رئيس الوزراء الجديد، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، من قليل.





ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى استقالة حكومة مولدوفا بعد 18 شهرًا من الاضطرابات فى السلطة، والتى اتسمت باضطراب اقتصادى، إضافة إلى توابع حرب روسيا على أوكرانيا المجاورة. وقالت رئيسة وزراء مولدوفا، فى إفادة صحفية اليوم الجمعة: "أنا أؤمن بشعب مولدوفا، وأؤمن بمولدوفا، وأعتقد أننا سنكون قادرين على اجتياز كل الصعوبات والتحديات".

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