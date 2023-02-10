محلل سياسى سعودى: العلاقات مع مصر راسخة وقوية

جدة - نرمين السيد - قال مبارك العاتى، الباحث والمحلل السياسى السعودى، إنّه لولا جرى التأريخ للعلاقات المصرية السعودية منذ تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فإنها تشهد أفضل حالاتها من حيث قوة التنسيق واستدامة هذا التنسيق بين القاهرة والرياض.





وأضاف العاتى، خلال تصريحات ببرنامج "الشرق الأوسط" عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى أكد فى إحدى مقابلاته أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وقوية لا تتأثر بأى طرح عبر وسائل الإعلام او منصات التواصل الاجتماعى.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى كلمته أمس الخميس، على أن العلاقات مصر مع الأشقاء وتحديدا المملكة العربية السعودية قوية ويجب حمايتها من أى تطفل، سواء تنظيمات أو دول تحاول التكسب فى سوق الخلافات العربية.

وأشار، إلى أن ما ميّز العلاقات المصرية السعودية أنها تعتمد على تاريخ طويل ومصير مشترك واحد، وعِرق ودين ومذهب وتصاهر، كما أنّ أكبر جالية فى السعودية هى الجالية المصرية، كما أن أكبر إقامة سعودية فى الخارج موجودة فى مصر، وهذا الأمر ليس بالمستغرب نظرا لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين.