العالم اليوم - هل يشارك بنزيمة أمام الهلال؟.. أنشيلوتي يعلق

انتم الان تتابعون خبر هل يشارك بنزيمة أمام الهلال؟.. أنشيلوتي يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 06:22 مساءً - يعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التمرين الأخير لفريقه ريال مدريد، لتحديد مشاركة مهاجمه المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة من عدمها، يوم السبت، في نهائي كأس العالم للأندية، بحسب ماقال خلال مؤتمر صحافي في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وغاب بنزيمة لإصابة بفخذه عن نصف النهائي أمام الأهلي المصري (4-1) الأربعاء، على غرار المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وفيما بقي كورتوا في مدريد، انضم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، وميليتاو إلى بعثة الفريق في الرباط.

وعما إذا كان سيدفع باللاعبَين، قال أنشيلوتي "وصلا أمس (الخميس) لأننا نعتقد أن لديهما فرصة للعب. تدريب اليوم سيكون مهماً بالنسبة لهما وأعتقد أن لديهما فرصة للعب. سيتدربان اليوم ثم سأقرر ما إذا بإمكانهما اللعب أم لا".

تابع المدرب المخضرم "اللقب سيمنحنا المزيد من الزخم والثقة. نحن قريبون جداً. لقد كان الوصول إلى هنا صعباً جداً وقدمنا تضحيات كثيرة. أطلب من الفريق الاستمتاع بهذه المباراة والقيام بأفضل ما يمكن، مع التطلع دائماً للفوز".

ويأمل الريال في إحراز اللقب الخامس في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، فيما يبحث الهلال أن يصبح أول فريق آسيوي وعربي يحرز اللقب.

وتحدث أنشيلوتي عن الهلال الذي فاجأ فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وتغلب عليه 3-2 في نصف النهائي، بعد تخطي الوداد البيضاوي المضيف وبطل إفريقيا في الدور الثاني "نواجه فريقاً قوياً يتمتع بصفات فردية رائعة ويضم لاعبين من المنتخب السعودي الذي قدم أداءً كبيراً في مونديال قطر، ولاعبين لديهم خبرة في الدوريات الأوروبية. نحترمه كثيراً وقد أظهر جودته بالفوز على فريق فلامنغو في نصف النهائي".

وأبدى أنشيلوتي إعجابه بمدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس "أتذكر انه كان مهاجماً رائعاً ولعب مع أندية كبرى. كان قوياً من الناحية الجسدية. تواجهنا أكثر من مرة كلاعبين، لكنها الأولى من مقعد المدرب. سأحييه بحرارة لأن لدي ذكريات جميلة عنه".