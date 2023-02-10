مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالين بقوة 3.4 و 2.6 ريختر شمال نابلس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مساء اليوم الأربعاء، زلزالين بقوة 3.4 و 2.6 ريختر شمال نابلس .

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال الأول بقوة 3.4 ريختر والمسجل تمام الساعة 5.58 مساء بتوقيت عمان وقع على عمق 1 كيلومتر, والثاني 2.6 ريختر تمام الساعة 6.07 مساء بعمق 1 كيلو متر .

وأضاف أن الزلزالين وقعا على فالق الفارعة / الكرمل فلسطين.



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