العالم اليوم - الذهب يرتفع بآخر جلسات الأسبوع رغم ترقب بيانات التضخم

انتم الان تتابعون خبر الذهب يرتفع بآخر جلسات الأسبوع رغم ترقب بيانات التضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 05:18 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، على الرغم من تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأميركية المنتظرة الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن تقدم صورة واضحة لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في 14 فبراير.

تحركات الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26 بالمئة لتصل إلى 1867.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1875.90 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 22.08 دولار للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي سيكون الرابع على التوالي.

وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة إلى 1595.24 دولار.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 956.98 دولار، لكن من المتوقع أن يسجل الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.