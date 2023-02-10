العالم اليوم - نهائي مونديال الأندية.. طموح الهلال يصطدم بخبرات ريال مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 04:20 مساءً - تصل بطولة كأس العالم للأندية إلى محطتها الأخيرة، الأحد، بالمباراة النهائية التي تشهد تحديا عربيا إسبانيا بين الهلال السعودي وريال مدريد، على استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

الهلال السعودي وصل إلى النهائي بعد التغلب على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، بينما عبر ريال مدريد بعد التفوق على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف. طموح الهلال تأهل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، وللمرة الثالثة في تاريخ العرب، ليبحث عن أول تتويج عربي .

الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، يأمل في الاستفادة من مواجهة ريال مدريد والأهلي، التي شهدت الكثير من الفرص والمحاولات من الفريق المصري الذي كان قريبا من التعادل، قبل أن يتلقى هدفين في الوقت بدل الضائع .

يتسلح الهلال بكتيبة المحترفين التي نجحت في صناعة الفارق أمام فلامنغو في نصف النهائي، بالإضافة إلى عناصره المحلية المتميزة، مثل الحارس عبد الله المعيوف، وسعود عبد الحميد، وعلي البليهي، وسالم الدوسري . من المقرر أن يعتمد الهلال في مواجهة ريال مدريد على ثلاثي هجومي ناري، مكون من الدوسري وموسى ماريغا وأوديون إيغالو، وهو الثلاثي الذي بدأ لقاء فلامنغو الأخير .

تكمن قوة الهلال الأكبر في وسط ملعبه وهجومه، حيث يمتلك في وسط الميدان الثلاثي فييتو وكويلار وكاريلو، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة تؤهلهم لخوض منافسة ضخمة مثل مواجهة ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية . خبرات ريال مدريد على الجهة الأخرى يتمتع فريق ريال مدريد بخبرات كبيرة في بطولة مونديال الأندية، التي سبق له التتويج بلقبها 4 مرات، ويبحث عن الخامسة أمام العملاق السعودي الأزرق .

عانى ريال مدريد أمام الأهلي بسبب غياب الكثير من العناصر الأساسية عن صفوفه، وعلى رأسهم الثنائي كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكلاهما ما زال في إسبانيا رغم قيده في قائمة الفريق الملكي بالمونديال .

يأمل كارلو أنشيلوتي أن تأتيه أخبار طيبة من الجهاز الطبي المرافق لبنزيما وكورتوا في إسبانيا، قبل مواجهة الهلال بـ24 ساعة، ليتجه الثنائي إلى المغرب لخوض النهائي حال تعافيهما من الإصابات العضلية التي لحقت بهما مؤخرا . تعرض كاربخال الظهير الأيمن لريال مدريد للإصابة بالإنفلونزا قبل مواجهة الأهلي، ليخرج من التشكيل وينضم إلى قائمة الغائبين، لكن من المفترض أن يعود أمام الهلال إذا تحسنت حالته .

ريال مدريد اعتمد أمام الأهلي في نصف النهائي على ثلاثي هجومي مكون من فالفيردي ورودريغو وفينينسوس، ومن المقرر أن يبدأ الثلاثي أمام الهلال حتى إذا كان بنزيما لائقا للمشاركة، فلن يغامر به أنشيلوتي منذ بداية اللقاء على الأرجح وسيدخره إلى الشوط الثاني .

ظهرت مشاكل دفاعية لفريق ريال مدريد في نصف النهائي، حيث نظم الأهلي 15 محاولة على مرمى العملاق الإسباني وكاد أن يسجل أكثر من مرة لولا إهدار الفرص من لاعبيه، كما تأثر الفريق بغياب الظهيرين الأساسيين، ولم يكن كامافينغا وناتشو كافيان لحل الأزمة الدفاعية مع روديغر وألابا . تكمن قوة ريال مدريد في وسط ملعب يضم لوكا مودريتش وتوني كروس وتشواميني، مما يضبط إيقاع الفريق ويشكل حماية مثالية لخط الدفاع، مع تقديم الدعم للهجوم.

ريال مدريد لعب نهائي مونديال الأندية من قبل ضد فريق عربي في عام 2018، وتفوق وقتها على العين في الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما يلعب الهلال للمرة الأولى في النهائي .

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