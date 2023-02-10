العالم اليوم - مطعم كرواتي يقدم وجبات شهية والطاهي.. إنسان آلي

انتم الان تتابعون خبر مطعم كرواتي يقدم وجبات شهية والطاهي.. إنسان آلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 04:20 مساءً - هل تشتهي "النوكي" بلحم الضأن أو "الريزوتو الأسود" أو "المعكرونة بالكوسا؟".. يمكنك طلب أي منها في مطعم كرواتي حيث بوسع طاه آلي إعداد نحو 70 وجبة مختلفة.

يقول مالكو المطعم إنهم يعتقدون أنه المطعم الوحيد في العالم وليس زغرب، حيث يعد طهاة آليون وجبات جاهزة للأكل في وعاء واحد بلا أي تدخل بشري عدا تعبئة الأجهزة بمكونات طازجة.

وتضيف الأجهزة الزيت والتوابل وفقا للوصفات الرقمية التي أعدها الطاهي البشري، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي مطاعم أخرى مشابهة، تعد أجهزة الروبوت البطاطا المطهوة والمقلية والهامبرغر، وتعد البيتزا أو تقدم الوجبات أو توصلها إلى المنازل، ولكن "لا يوجد إنسان آلي قادر على إعداد وجبة في وعاء واحد من الأغذية الطازجة"، بحسب هرفويه بوياس أحد ملاك المطعم.

واستغرقت شركاء بوياس 7 أعوام لتحويل الفكرة إلى حقيقة وفتح المطعم في العام الماضي، بعد استثمار أكثر من 1.07 مليون دولار.

وقال بوياس لرويترز في المطعم الذي يعتمد على التقنيات المتطورة "كان تحديا بالطبع إعداد وجبات جاهزة من الأغذية الطازجة في أقصر وقت ممكن وبألذ مذاق ممكن".

ويبدو أن مرتادي المطعم يتفقون معه. فيقول لوفرو بيتار أندريسك، البالغ من العمر 18 عاما، الذي جاء إلى المطعم بمناسبة عيد ميلاده "الطعام عالي الجودة".

والطاهي الآلي يُدعى "غاما شيف" ويجري "تعليمه" إلكترونيا كيفية طهو وجبة على يد كبير طهاة المطعم، ثم يتذكر الطاهي الآلي الوجبة ويكررها عددا لا نهائيا من المرات.

وذكر بوياس أن لديه 5 آلات بوسع الواحدة منها إعداد 4 وجبات خلال 15 دقيقة أو أن تطهو مجتمعة قرابة 100 وجبة خلال ساعة، مضيفا أن الآلة الواحدة ستكون تكلفتها 10 آلاف يورو إن عُرضت للبيع.