مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 3.8 شمال نابلس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 04:07 مساءً - دوت الخليج :- سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية فجر الأربعاء بقوة 3.8 على مقياس ريختر. ووفق مدير المرصد غسان سويدان ، فإن مصدر الهزة شمال نابلس وبعمق 10 كم، فيما يبعد الزلزال عن العاصمة عمان 67 كم.

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