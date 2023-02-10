تقارير تؤكد مقتل مستوطن فى حادث الدهس بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وكانت التقارير أشارت فى وقت سابق إلى إصابة 6 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بمشاة فى محطة حافلات القدس. وحذر مسؤول فلسطينى العمال، الثلاثاء الماضى، المتواجدين داخل أراضى عام 1948، ويجتازون الحواجز أو "الفتحات"، من مصائد ينصبها جنود الاحتلال الإسرائيلى لهم على بعض مقاطع جدار الفصل العنصرى.

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