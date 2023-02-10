6 إصابات فى حادث اصطدام سيارة بمشاة فى محطة حافلات بالقدس

جدة - نرمين السيد - وحذر مسؤول فلسطينى العمال المتواجدين داخل أراضى عام 1948، ويجتازون الحواجز أو "الفتحات"، من مصائد ينصبها جنود الاحتلال الإسرائيلى لهم على بعض مقاطع جدار الفصل العنصرى.



وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، فى بيان صحفى الثاثلاء الماضى، إن جنود الاحتلال يستخدمون قنابل تنفجر عند اصطدام العامل بالحبل الموصول بها.

وأضاف سعد، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى وسياستها النازية واضحة باستهداف أرواح العمال العُزَّل، وهى لم تكتف باستهدافهم بشكل مستمر على الحواجز والفتحات بالرصاص، أو باعتقالهم وسرقتهم، وإنما وضعت القنابل فى الطرق التى يسلكونها.