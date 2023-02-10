العالم اليوم - بصور الأقمار الاصطناعية.. الأرض تنشق و"تتحرك" في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 03:22 مساءً - صور جديدة التقطتها أقمار اصطناعية ونشرتها شركة "ماكسار"، وثقت قوة الزلزال المدمر الذي اجتاح مناطق واسعة في تركيا وسوريا، حيث يقطع شق كبير الأرض، مخترقا مزارع ومناطق سكنية.

ونشرت "ماكسار" على حسابها في تويتر، صورا تظهر صدعا كبيرا في الأرض، لتبدو وكأنها تحركت من مكانها بفعل الزلزال.

والتُقطت الصور بالقرب من مركز الزلازل في مدينة نورداغي بتركيا، حيث يمكن رؤية صدع يمتد لمئات الأمتار، يقطع طريقا سريعا ومزارع ومناطق سكنية.

وقارنت "ماكسار" الصور الجديدة بأخرى تعود لسبتمبر 2019، لتظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.

وقال الخبير في صور الرادارات والأقمار الاصطناعية وعلم الزلازل، ناهل بيلغيرزي في حسابه على تويتر، إن الصور الجديدة "تُظهر تمزقا سطحيا بطول عدة مئات من الأمتار، مع نزوح أفقي يصل إلى 4 أمتار"، بالقرب من نورداغي في غازي عنتاب بتركيا.