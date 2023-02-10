العالم اليوم - تركيا.. إنقاذ "الرضيع المعجزة" بعد 90 ساعة من الزلزال

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. إنقاذ "الرضيع المعجزة" بعد 90 ساعة من الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 03:22 مساءً - نجح رضيع يبلغ من العمر 10 أيام فقط في الصمود 4 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر، قبل أن تنقذه عناصر الإغاثة بأعجوبة.

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إنه جرى انتشال الرضيع الحديث الولادة، الذي يدعى "ياغيز"، من تحت الأنقاض في محافظة هاتاي جنوبي البلاد.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ جاءت بعد 90 ساعة من حدوث الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وذكر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على تويتر، أن "ياغيز أولش" ووالدته أخرجا بأمان من تحت الحطام من قبل فرق الإنقاذ التابعة لإسطنبول.

وحسب ما أظهرته صور منتشرة على المواقع الاجتماعية، فقد جرى لف الرضيع في بطانية حرارية رقيقة من الألومنيوم، لتنظيم درجة حرارة جسمه.

وتم فيما بعد نقل الرضيع وأمه على وجه السرعة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ووصف معلقون ووسائل إعلام مشهد إنقاذ الرضيع الصغير بـ"المعجزة"، في الوقت الذي يتضاءل فيه الأمل في العثور على مزيد من الأشخاص أحياء تحت الركام ووسط أجواء شديدة البرودة.

وتعد محافظة هاتاي من أكثر المناطق التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل بسبب الزلزال.