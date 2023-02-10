كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ينوب مؤقتا عن فوميو لإجرائه عملية جراحية

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، سينوب عن رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، بشكل مؤقت لإجراء الأخير، غدا السبت، لجراحة بالمنظار لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بمستشفى طوكيو.





وقال ماتسونو - حسبما ذكرت "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، فى نشرتها الإنجليزية - إن الإجراء الطبى سيستغرق يوما واحدًا ومن المقرر أن يستأنف رئيس الوزراء اليابانى مهام عمله يوم الاثنين المقبل بالمقر الرسمى. وأشار إلى أن كيشيدا يعانى من احتقان أنفى مزمن وأعراض آخرى وأن هذه العملية تهدف إلى منع مثل هذه المشكلات من إعاقة مهام عمله. وأوضحت الإذاعة اليابانية إلى أنه نظرا لأن كيشيدا سيخضع لتخدير كلى أثناء العملية، فإن ماتسونو سينوب عنه بشكل موقت وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون مجلس الوزراء.

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