وزير الخارجية العراقى: مواجهة تحديات تغير المناخ ضرورة قصوى للحكومة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة أذاعته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء خلال لقاء حسين بالمبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص لشؤون المناخ، وزير الخارجية الأسبق، جون كيرى حيث تم استعراض جهود العراق فى مجال حماية البيئة وتغير المناخ ضمن التزام العراق الثابت بالتفاعل وتنفيذ مخرجات المؤتمرات العالمية الخاصة بتغير المناخ ومكافحة التصحر وغيرها من المتطلبات ذات الصلة، التى تمثل ضرورة قصوى للحكومة العراقية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية العراقى أن بلاده قدمت مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكى فى مجال حماية البيئة وكذلك تقديم مشاريع خاصة فى مجال البيئة وتغير المناخ ومكافحة التصحر.

بدوره شدد كيرى على أهمية عامل الوقت، الذى بدأ ينفذ أمام العالم لمكافحة تغير المناخ ووجوب الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون فى الوقت المناسب لتجنب أسوأ الآثار، مبينا أن الغاز الطبيعى يمكن أن يلعب دورًا كبيرا فى إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا سرع المنتجون من جهودهم لاحتواء انبعاثات الكربون".

وأشاد كيرى بجهود العراق فى هذا المجال، مؤكدا استعداد الجانب الأمريكى بالتعاون الكامل مع العراق وتقديم المساعدة الممكنة ضمن هذا الإطار.