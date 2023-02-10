وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان صحفى، أنّ الأسرى قرروا كذلك إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام بمعنى وقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية فى السجون، والتى تحكمها طبيعة "الحياة" داخل السّجن، احتجاجًا على استمرار جريمة القتل البطئ بحقهم، حيث ارتقى منذ عام 1967، 235 شهيدا من الأسرى والمعتقلين، من بينهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبى.
يُشار إلى أنّ الشهيد أبو على معتقل منذ عام 2012، وهو محكوم بالسّجن لمدة 12 عامًا، وتبقى نحو عامين على موعد تحرره.
وباستشهاد الأسير أحمد أبو على، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى "235" شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسرى الفلسطينيون يعلنون الاستنفار والحداد 3 أيام عقب استشهاد أحمد أبو على على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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