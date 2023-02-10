الأسرى الفلسطينيون يعلنون الاستنفار والحداد 3 أيام عقب استشهاد أحمد أبو على

جدة - نرمين السيد - أعلن الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار، والحداد لمدة ثلاثة أيام، على روح رفيقهم الشهيد الأسير أحمد ابو على، 48 عامًا، من مدينة يطا، والذى ارتقى صباحا فى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلى، نتيجة لجريمة الإهمال الطبى "القتل البطئ".





وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان صحفى، أنّ الأسرى قرروا كذلك إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام بمعنى وقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية فى السجون، والتى تحكمها طبيعة "الحياة" داخل السّجن، احتجاجًا على استمرار جريمة القتل البطئ بحقهم، حيث ارتقى منذ عام 1967، 235 شهيدا من الأسرى والمعتقلين، من بينهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبى.

يُشار إلى أنّ الشهيد أبو على معتقل منذ عام 2012، وهو محكوم بالسّجن لمدة 12 عامًا، وتبقى نحو عامين على موعد تحرره.

وباستشهاد الأسير أحمد أبو على، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى "235" شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.