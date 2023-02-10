القنصلية الروسية فى هيوستن تطالب السلطات الأمريكية بتعزيز الإجراءات الأمنية

وقال زاخاروف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد لجأنا إلى تطبيق القانون المحلى، ودائرة الأمن الدبلوماسى بوزارة الخارجية وإدارة شرطة هيوستن، مقدما، طالبين ضمان تعزيز الدوريات وحماية القنصلية العامة.. نأمل أن تتفهم السلطات المحلية".
وأضاف "لسوء الحظ، لا تزال التهديدات مستمرة، لم يكن هناك الكثير منها كما كان فى الأشهر الأولى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، لكنها تأتى بالفعل. على سبيل المثال، خلال النصف الثانى من عام 2022، كان هناك تهديدان بتفخيخ القنصلية العامة بالألغام، ثم تم إجبارنا على إجلاء موظفينا واتخاذ إجراءات، ووصلت مجموعات من كاشفات الألغام لتفقد المبنى، ولحسن الحظ، تهديدات القنابل تبين أنها خاطئة".
وبشكل عام، أشار زاخاروف إلى أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، تستجيب للطلبات المتعلقة بالتهديدات المحتملة.
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