العالم اليوم - ثلوج كثيفة في اليابان تُجمد السفر برا وجوا وتغلق الطرق

انتم الان تتابعون خبر ثلوج كثيفة في اليابان تُجمد السفر برا وجوا وتغلق الطرق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 01:24 مساءً - قالت السلطات اليابانية وشركات إن الثلوج الكثيفة في أنحاء كثيرة من اليابان، الجمعة، تسببت في إلغاء 100 رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وألغت شركات جوية محلية، من بينها "إيه.إن.إيه" والخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" وغيرها، 100 رحلة جوية إجمالا بسبب الثلوج حتى الظهيرة، بحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وأضافت الوزارة أن أجزاء من 31 طريقا سريعا أُغلقت في وسط اليابان وشرقها، بينما أُغلق 54 مخرجا بالطرق السريعة الرئيسية في وسط طوكيو.

وذكرت الوزارة أيضا أن الخدمات على أكثر من 12 مسارا للقطارات في وسط اليابان وشرقها توقفت أو تعتزم ذلك.

وقالت سكك حديد شرق اليابان، أكبر شركة لتشغيل القطارات بالبلاد، إن إحدى خدمات القطارات فائقة السرعة بين طوكيو ومقاطعة ياماجاتا ستُتوقف في وقت لاحق من الجمعة.

وقالت شركات خدمات التوصيل الرئيسية، ومنها ياماتو ترانسبورت وساجاوا إكسبريس، إن خدماتها قد تتأخر حتى يوم السبت.

وهذه هي المرة الثانية التي تتعطل فيها حركة النقل بشكل موسع في نحو أسبوعين، إذ غطت الثلوج الكثيفة مساحات واسعة من اليابان، نهاية يناير الماضي، وأعاقت حركة النقل وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل حركة القطارات كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه.

وأدى طقس بارد على نحو غير معتاد ومنخفضات جوية قاسية إلى تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد في 24 يناير.

وتساقطت الثلوج بكثافة شديدة على نحو خاص في الجزء المطل على بحر اليابان، حيث سقطت ثلوج قياسية على مدينة مانيوا بغرب اليابان وصلت، خلال 24 ساعة فقط، إلى 93 سنتيمترا.

وأفادت وسائل إعلام بأن شركات طيران محلية ألغت أكثر من 300 رحلة جوية وجرى تعليق خدمات القطارات السريعة أو تأجيلها في شمال اليابان، وفقا لرويترز.