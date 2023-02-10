العالم اليوم - هجوم روسي كثيف بصواريخ وطائرات على منشآت طاقة أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 12:26 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت، صباح الجمعة “هجوما كثيفا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "6 صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالي 35 صاروخا موجها من طراز اس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا"، واستخدمت "7 مسيرات من نوع شاهد".

وأضاف في بيان "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".

هجوم الصباح

دوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح الجمعة، فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء.

قال شهود من رويترز ومسؤولون إن دوي انفجارات ترددت في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها يوم الجمعة.

وأفادت إدارة مدينة كييف بأن قوات الدفاع الجوي تنشط في العاصمة.

صافرات الإنذار

ونقلت رويترز عن ماكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد "طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر. أطلق العدو الصواريخ. سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية."

وأضاف "من فضلكم لا تتجاهلوا صافرات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".

وفي غرب أوكرانيا، قال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجو للتلفزيون الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 5 طائرات مسيرة من أصل 7 و5 صواريخ كاليبر من أصل 6 أُطلقت كلها على أوكرانيا.