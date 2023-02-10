العالم اليوم - بالفيديو.. قصة أول أكاديمية عربية لتعليم الفنون بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 12:26 مساءً - "إعادة إحياء التراث الفني العالمي والإنساني من جديد، والمزج بين الفنون الشرقية والغربية"، هذا ما تسعى إلى تحقيقه أول أكاديمية عربية لتعليم الفنون بالولايات المتحدة الأميركية.

الأكاديمية تحمل اسم Real Academy of Art وتوجد في ولاية كولورادو الأميركية وتشهد إقبالا متزايدا من الأميركيين الراغبين في تعلم الفنون على الطريقة العربية والشرقية.

أسس الأكاديمية العراقي المهاجر إلى الولايات المتحدة، علي غسان، الذي قال لموقع "دوت الخليج" إن تلك الأكاديمية كانت حلمه منذ أن كان في العراق ولكن الظروف السياسية ببلاده حالت دون تحقيق هذا الحلم.

وأضاف غسان أنه من مواليد محافظة بابل في العراق ودرس الفنون الجميلة ثم قام بتدريسها في جامعتي بابل والكوفة قبل أن يحصل على فرصة لدراسة الفنون بإيطاليا وروسيا ثم انتقل للبنان بعض الوقت للعمل إلى أن استقر به الحال في الولايات المتحدة.

وتابع أنه وجد الفرصة سانحة في أميركا لتحقيق حلمه فقام في عام 2014 بتأسيس أول أكاديمية عربية لتعليم الفنون بالولايات المتحدة.

وأوضح أن الأكاديمية لها فريق إداري برئاسته ويضم 7 متخصصين أكاديميين في الفنون وحصلت على كافة التراخيص التعليمية القانونية المعمول بها للمؤسسات التربوية بالولايات المتحدة.

غسان قال إن تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها شخص عربية بتأسيس أكاديمية عربية لتعليم الفنون بالولايات المتحدة حيث المتعارف عليه أن يذهب العرب إلى أميركا ودول الغرب ليتعلموا منهم الفنون ويدرسونها ولكن الجديد فيما فعله أن يقوم عربي بتأسيس كيان يعمل على تعليم أبناء الغرب للفنون بالطريقة العربية والشرقية.

وشدد على أنه لم يكن يتخيل حجم النجاح والرواج الذي حققته الأكاديمية، حيث باتت مقصدا للراغبين في تعلم الفنون من الأميركيين الذين يتوافدون عليها من ولايات مختلفة، كما أن الإعلام الأميركي كذلك سلط الضوء عليها أكثر من مرة.

وحول ما يميز تلك الأكاديمية قال غسان: