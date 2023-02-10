جدة - نرمين السيد - ومنذ قليل، أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. وأشارت التقارير فى وقت سابق من اليوم، إلى دوى صافرات الإنذار فى معظم المناطق الأوكرانية، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من ضربات صاروخية روسية محتملة. وأوشكت الحرب الروسية الأوكرانية على إتمام عامها الأول هذا الشهر، بعدما انطلقت فى 24 فبراير 2022، ما أسفر عن تداعيات خطيرة على على الاقتصاد العالمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.