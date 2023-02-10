سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير فى وقت سابق من اليوم، إلى دوى صافرات الإنذار فى معظم المناطق الأوكرانية، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من ضربات صاروخية روسية محتملة.

وتكمل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول هذا الشهر، فى 24 من فبراير الجارى، ما أسفر عن تداعيات خطيرة على على الاقتصاد العالمى.