بوتين يشيد بدور الدبلوماسيين الروس فى عرقلة خطط الغرب لعزل روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى برقية تهنئة للدبلوماسيين الروس بمناسبة "يوم الدبلوماسى الروسى"، نشرت على الموقع الرسمى للرئاسة الروسية اليوم الجمعة:"إن الدبلوماسيين الروس قاموا بواجبهم المهنى المشرف وقدموا مثالا للوطنية والشجاعة فى المواقف الوطنية فى ظل أعتى التحديات".

وأضاف:"يمكن لوزارة الخارجية الروسية أن تفخر بحق بتقاليدها المجيدة، حيث تحتاج البلاد إلى أفضل صفات الخدمة الدبلوماسية فى سياق الحرب الهجينة، التى تشن ضد روسيا، وعندما يكون من المهم للغاية استخدام أدوات السياسة الخارجية بأقصى قدر من الكفاءة لحماية سيادة دولتنا وأمننا القومى"، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود الدبلوماسية كان من الممكن إحباط خطط الغرب الجماعى لعزل روسيا.

ودعا الرئيس الروسى الدبلوماسية الروسية إلى تكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع الدولى ودول الفضاء الأوراسى والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أن من بين الأولويات أيضا حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس ودعمهم فى الخارج والكفاح بدون هوادة ضد أى مظاهر للنازية الجديدة والتمييز على أساس الجنسية.

وأعرب فلاديمير بوتين، فى ختام برقيته، عن ثقته فى أن الدبلوماسى الروسى سيستمر فى العمل بأقصى قدر من الكفاءة دفاعا عن مصالح السياسة الخارجية الروسية، وتمنى للدبلوماسيين نجاحات مهنية جديدة والصحة والمعنويات الجيدة وطول العمر.